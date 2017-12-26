В Муринском парке возведут духовно-просветительский центр при Сретенской церкви

Церковь Сретения Господня построили в Муринском парке в 2009 году.

Копию московского особняка Игумнова при Сретенской церкви построят в Петербурге в Муринском парке. Об этом сообщает издание "Квадрат.ру".

Церковь Сретения Господня построили в Муринском парке в 2009 году. Последнее время он был крупнейшим современным храмом Северной столицы. В 2015 году Смольный отдал приходу церкви кусок парка вдоль проспекта Луначарского. В документах сообщали, что возведут В Муринском парке "религиозный объект", но не уточняли, какой именно.

Стало известно, что на новом участке площади построят духовно-просветительский центр и церковь Петра и Февронии. Центр станет копией московского особняка Игумнова, расположенного на Большой Якиманке.

Духовный центр расположат ближе к проспекту Луначарского, а церковь спрячется за ним. Проектными работами будет заниматься ООО "Экспертпроект".

Фото: Храм Сретения Господня на Гражданском проспекте / официальная группа ВКонтакте.