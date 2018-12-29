Правительство повысит сумму пособий ветеранам и инвалидам

Процент повышения выплат совпал с уровнем инфляции.

С 1 февраля правительство России повысит пособия ветеранам, инвалидам и гражданам с детьми. Данный документ был опубликован на сайте кабинета министров 28 января.

Коэффициент индексации составит в размере 1,043. Это означает, что сумма пособий вырастет на 4,3%. Также повысят компенсации, предусмотренные обязательным социальным страхованием от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Напомним, что ранее Госдума приняла проект бюджета на 2019 года. В документе уровень инфляции на год составляет 4,3 %. Согласно данным Росстата реальные доходы россиян в 2018 году сократились на 0,2%. Это уже пятый год беспрерывного падения доходов населения.

Видео: Piter.tv

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