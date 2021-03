PNAS: Неандертальцы покинули Европу раньше, чем считалось ранее

Ученые проанализировали кости неандертальцев в бельгийской пещере.

Научное издание Proceedings of the National Academy of Sciences сообщило о том, что неандертальцы покинули Европу раньше, чем считалось ранее. В журнале опубликовано новое исследование, проведенное группой специалистов из Бельгии, ФРГ, Великобритании и Нидерландов. Авторы материала уточнили, что на протяжении многих лет считалось, что представители рода неандертальцев располагались в европейском региона около 23 880 лет назад. Об этом свидетельствовали ранние работы палеонтологов.

После возникновения радиоуглеродного анализа в достоверности таких данных стали сомневаться многие ученые. При этом вопрос того, когда именно вымерли неандертальцы считается основным моментом в понимании природы. Ответ на него даст возможность понять, почему они вымерли, а человеческие предки продолжили существовать.

В рамках проведенного исследования бельгийские эксперты проанализировали образцы костей неандертальцев, обнаруженные в одной из пещер. Предварительно их очистили от инородных включений при помощи нового метода. В результате установлено с точностью в 95 процентов, что неандертальцы исчезли из Северо-Западной Европы в период между 44 200 и 40 600 лет назад.

Фото: Pixabay.com