Стали известны даты проведения ПМЭФ в 2025 году

ПМЭФ-2025 пройдет в условиях, когда мировая экономика сталкивается с множеством сложных вызовов, включая ускорение цифровой трансформации и борьбу с изменением климата.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2025 году состоится с 18 по 21 июня. Эта информация была представлена фондом Росконгресс в понедельник, 30 сентября.

Как отметили в организации, ПМЭФ-2025 пройдет в условиях, когда мировая экономика сталкивается с множеством сложных вызовов, включая ускорение цифровой трансформации и борьбу с изменением климата. Форум призван стать платформой для обсуждения этих вопросов и поиска практических решений, адаптирующих глобальную экономику к новым реалиям.

Советник президента России Антон Кобяков, являющийся ответственным секретарем оргкомитета ПМЭФ, выразил надежду, что предстоящее мероприятие станет ключевым инструментом для формирования стратегий, способствующих преодолению глобальных экономических вызовов.

В фонде подчеркнули успешность ПМЭФ-2024, отметив участие 21 800 делегатов из 139 стран и заключение 1073 соглашений на общую сумму свыше 6,4 триллиона рублей. Также особо выделили участие большого числа представителей стран БРИКС, где Россия выступает в качестве председателя в текущем году.

Фото: Telegram / Росконгресс Директ