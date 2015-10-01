ПМЭФ-2022 завершился 18 июня

Антон Кобяков подвел итоги форума.

Сегодня, 18 июня, юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум завершился. Советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков заявил, что мероприятие показало экономический суверенитет России.

XXV Петербургский международный экономический форум завершился. Он подтвердил статус востребованной площадки для обсуждения вопросов глобального миропорядка. Антон Кобяков, ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ

На ПМЭФ Ленинградская область заключила соглашений на 1 трлн 36 млрд рублей. Северная столица заключила соглашения на сумму более чем полтриллиона рублей на ПМЭФ-2022.

Фото: Piter.tv