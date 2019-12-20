В Пенсионном фонде сообщили о сроках выплат январских пенсий

На банковскую карту средства поступят с 30 декабря 2019 года.

В Пенсионном фонде РФ сообщили сроки перечисления январской пенсии. Так, на банковские карты средства поступят с 30 декабря, рассказали в пресс-службе фонда.

Те, кто получает пенсию через "Почту России", получат деньги с 3 января. Кроме того, В ПФР напомнили об индексации пенсий. Неработающим пенсионерам выплаты проиндексируют на 6%.

В среднем размер пенсии в 2020 году у неработающих пенсионеров вырастет с 15,6 тыс. до 16,4 тыс. рублей. Напомним, ранее Piter.TV писал, что российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти.