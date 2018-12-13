РПЦ опровергла информацию о личной резиденции патриарха в Пушкине

Комплекс подразумевает наличие некого пространства для нужд патриарх, но далеко не такого масштабного.

Глава пресс-службы патриарха Кирилла Александр Волков назвал ложной информации о резиденции главы церкви в Пушкине почти за 3 миллиарда рублей. Об этом сообщает издание "Говорит Москва".

По словам Волкова на территории действительно будут проходить работы по реконструкции здания, которое долгое время находится "в совершенно удручающем состоянии". Комплекс исторически принадлежит РПЦ, поэтому план подразумевает наличие некого пространства для нужд патриарха, но далеко не такого масштабного.

Резиденцией это невозможно назвать. Потому что у патриарха есть резиденция в Переделкине, где он живёт в Подмосковье. Конечно, не идёт речь о том, чтобы там строился какой-то комплекс лично для патриарха,

- сказал глава пресс-службы патриарха

Напомним, что ранее издание The Bell опубликовала материал, в котором говорилось о масштабной реставрации бывшего Патриаршего подворья в Феодоровском городке специально под резиденцию патриарха Кирилла. Со ссылкой на свой источник СМИ написало, что её площадь составит более 3 500 квадратных метров, а стоимость работ - более 2,8 миллиардов рублей.

Фото: Pixabay