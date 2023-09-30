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ПАО "Россети Ленэнерго" начнет обслуживать Ленобласть с 2025 года
Сегодня, 15:32
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ПАО "Россети Ленэнерго" начнет обслуживать Ленобласть с 2025 года

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Эта организация возьмет на себя функции по поддержке стабильности электроснабжения в регионе.

С началом 2024 года вступил в силу закон, определяющий понятие системообразующих энергетических компаний. Эти организации контролируют электроснабжение в пределах регионов, обеспечивая бесперебойную работу сетей.

Системообразующие энергетические компании играют ключевую роль в устранении последствий аварий и управлении сетями, от которых владельцы отказались или которых нет. Они отвечают за надежность и стабильность энергоснабжения.

С 1 января 2025 года в Ленинградской области главным игроком станет ПАО "Россети Ленэнерго". Эта организация возьмет на себя функции по поддержке стабильности электроснабжения в регионе.

Ранее мы сообщили о том, что cоциальная карта жителя Ленобласти будет введена в 2025 году.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)

Теги: ленобласть, россети ленэнерго
Категории: Лента новостей,

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