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Социальная карта жителя Ленобласти будет введена в 2025 году
Сегодня, 14:52
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Социальная карта жителя Ленобласти будет введена в 2025 году

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Современные технологии позволяют осуществлять социальные платежи и предоставлять льготы, включая проезд на общественном транспорте и компенсацию летнего отдыха детей, используя единую банковскую карту.

В следующем году в Ленинградской области планируется ввести "Социальную карту жителя". Об этом объявил губернатор Александр Дрозденко.

Современные технологии позволяют осуществлять социальные платежи и предоставлять льготы, включая проезд на общественном транспорте и компенсацию летнего отдыха детей, используя единую банковскую карту. Также возможно проводить "окрашенные" целевые платежи, а также добавлять на карту скидки и бонусы от партнеров программы, например, при оплате детских развлечений, покупок в магазинах, посещения музеев или оздоровительных услуг.

Губернатор подчеркнул, что хочет сделать процесс использования карты удобным, креативным и интересным для жителей региона.

Ранее мы сообщили о том, что промышленные предприятия Ленобласти взяли курс на цифровизацию.

Фото: Telegram /  Александр Дрозденко

Теги: ленобласть, социальная карта
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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