Промышленные предприятия Ленобласти взяли курс на цифровизацию

Цифровизация позволит повысить производительность и сократить необходимость в ручном труде, что особенно важно в условиях недостатка рабочей силы.

Ленобласть планирует привлекать кадры на предприятия и заводы путем цифровой трансформации. В регионе ощущается нехватка около 56 тысяч сотрудников. Для преодоления дефицита рабочей силы предлагается внедрение цифровых технологий, которые помогут автоматизировать производственные процессы и сделать их более эффективными.

Индекс промышленного производства в Ленобласти за первое полугодие 2024 года вырос на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Заводы региона активно замещают зарубежные решения и стремятся к автоматизации процессов.

Цифровизация позволит повысить производительность и сократить необходимость в ручном труде, что особенно важно в условиях недостатка рабочей силы. Молодые специалисты также заинтересованы в использовании современных технологий и программных продуктов.

Например, на заводе "Белхимпром" в Кингисеппе установка нового оборудования позволила сократить долю ручного труда в процессе разгрузки сырья и уменьшить количество занятых в этом сотрудников.