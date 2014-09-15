Ozon запустил "витрину" с товарами от петербургских продавцов

На новой витрине уже можно найти более 20 тысяч товаров от петербургских продавцов.

Ozon запустил витрину "Сделано в Санкт-Петербурге" для товаров местных производителей. Проект реализован совместно с центром "Мой бизнес" при поддержке правительства города и направлен на поддержку отечественной продукции.

На новой витрине уже можно найти более 20 тысяч товаров от петербургских продавцов, и этот ассортимент будет расширяться. Воспользоваться возможностью разместить свои товары на витрине может любой предприниматель, чье производство находится в Санкт-Петербурге. Для этого необходимо подать заявку через региональные центры "Мой бизнес".

Сотрудничество с регионами по созданию таких витрин началось еще в 2022 году. На данный момент на Ozon уже представлены товары из Москвы, Подмосковья, Ивановской и ряда других областей России.

Фото: unsplash