Ozon: повышенная нагрузка наблюдается лишь на пяти складах в Петербурге и Москве

Компания Ozon официально прокомментировала сообщения о проблемах на складах, распространяющиеся в интернете. Представители маркетплейса заявили продавцам, что ситуация находится под контролем и никакого коллапса в логистической системе не происходит.

По данным компании, повышенная нагрузка наблюдается лишь на пяти складских комплексах в Москве и Санкт-Петербурге. Для решения проблемы Ozon направляет дополнительный персонал и перераспределяет товарные потоки на менее загруженные объекты. Остальные 195 складов и сортировочных центров по всей России работают в штатном режиме.

Маркетплейс рекомендует продавцам использовать альтернативные логистические возможности. Для этого открыты новые пункты кросс-докинга в Подмосковье — в Пушкино, Жуковском, Петровском и Софьино. Предприниматели могут выбирать удобные точки при создании заявок на поставку товаров.

Компания прогнозирует нормализацию ситуации в ближайшее время и обещает держать партнеров в курсе изменений. Ozon подчеркивает, что текущие сложности носят локальный характер и не влияют на общую работу логистической системы маркетплейса.

Фото: unsplash (CHUTTERSNAP)