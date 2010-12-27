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Новости Выборг
Оздоровительные лагеря Выборга признаны самыми лучшими
Сегодня, 13:21
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KaterinaKono13
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Оздоровительные лагеря Выборга признаны самыми лучшими

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Престижной премии "Лучший оздоровительный лагерь Ленинградской области" удостоились базы отдыха "Зелёный остров" и "Натуралист".

В Ленобласти огласили результаты премии на звание "Лучший оздоровительный лагерь Ленинградской области". Одними из победителей стали лагеря Выборгского района. Конкурс проходил в различных номинациях, сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Так, оздоровительный лагерь "Зелёный остров" стал серебрянным призером в номинации "Лучший загородный стационарный оздоровительный лагерь и лагерь круглосуточного пребывания". Одним из наиболее достойных оздоровительных лагерей дневного пребывания назван МБОУ ДО "Детско-юношеский Центр творчества" г. Светогорска.             

В конкурсе воспитательных программ оздоровительных учреждений для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, первое место присудили летнему оздоровительному лагерю дневного пребывания "Натуралист" на базе Станции юных натуралистов. Также стали известны победителей конкурса вожатых. В номинации "Вожатская формула" 3 место заняла Алина Залевская из лагеря "Зелёный остров". В номинации  "Наши дети – патриоты" 2 место у Александры Забабуриной из лагеря им. Ю. Гагарина.

Премия прошла под эгидой комитета общего и профессионального образования Ленобласти.

Напомним, в 2017 году по итогам данного конкурса лагеря Выборгского района также вошли в число победителей. 

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: выборг , детский лагерь , лучший оздоровительный лагерь , новости выборга , новости ленобласти
Категории: Выборг

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