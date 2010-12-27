Оздоев жестко ответил о переходе в "Спартак"

Магомед Оздоев заявил, что не планирует вести переговоры о переходе в московский клуб.

В ближайшее время Магомед Оздоев не станет игроком московского "Спартака". Сейчас агенты полузащитника "Рубина" не ведут переговоров с московским клубов. Во всяком случае, у него нет никакой информации об этом и желания переезжать в Москву. Об этом молодой игрок рассказал журналистам "Р-Спорт". Причем на вопрос о переходе в "Спартак" спортсмен ответил достаточно жестко. Он заявил, что не читает новости об интересе "Спартака" к себе и заявил, что у него нет времени на мысли о другом клубе.

"Я даже не смотрю, что там пишут. Когда в первый раз написали об интересе "Спартака", я случайно увидел это в группе знакомых ребят в Whatsapp. Я даже не отвлекаюсь на эти разговоры. Если что-то будет, то клуб меня вызовет и скажет: "Магомед, вот так-то и так-то". А пока ничего такого нет, поэтому я не реагирую на слухи", - сказал спортсмен.