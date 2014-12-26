Петербургский суд рассмотрит новое уголовное дело в отношении Oxxxymironа*

В начале октября Куйбышевский районный суд Северной столицы рассмотрит новое уголовное дело в отношении рэпера Oxxxymironа*. Об этом свидетельствуют данные на сайте суда.
Материал дела судья получил 15 сентября. Исполнителю вменяют нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч.2 ст. 19.34 КоАП РФ). Oxxxymiron* не передавал в уполномоченный орган данных, которые необходимо предоставлять иноагенту.
Рэперу грозит штраф от 30 до 50 тыс. рублей.
Ранее мы сообщили о том, что петербурженка обвиняется в хищении имущества у волонтера.
Фото: Вконтакте / Мирон Федоров*
*Рэпер Мирон Федоров, известный как Oxxxymiron, включен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов.
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