"Рвет душу": Oxxxymiron и Би-2 выпустили новый совместный клип

Совместный клип Би-2 и Oxxxymiron на песню "Пора возвращаться домой" бьет рекорды по просмотрам и вызывает восхищение у поклонников.

Новый клип группы Би-2 и Oxxxymiron, не успев появиться в интернете, уже набрал более 600 тысяч просмотров.

В песне группы Би-2 "Пора возвращаться домой" Oxxxymiron (Мирон Федоров) исполняет один из куплетов. Эта песня войдет в новый альбом группы Би-2 "Горизонт событий", релиз которого состоится 29 сентября. В этом альбоме будет 16 песен.

Клип опубликован на популярном хостинге YouTube на официальном канале Oxxxymiron. Под видео много восхищенных комментариев. "Дружище, спасибо, что вернулся старым другом детства, как говорится. Я горжусь тем, что могу наблюдать за твоим творчеством, развитием и успехом. Ты как никто другой этого заслуживаешь. Это высший пилотаж.", "Этот осмысленный трек в любом случае покорит сердца людей", "Очень рвёт душу. Рэп под рок БИ-2. Это на мой скромный взгляд лучшее, что я видела и слышала у обоих исполнителей за долгие последние годы. Слышно, что ребята и Мирон понимают, чувствуют каждое слово, что тут произносится", "Этот трек будет моей ностальгией о 2017 годе, через много, много лет...﻿", "Это очень круто! Спасибо тебе Окси. Я как фанат рока(не только русского), очень одобряю твое направление в творчестве. Спасибо за фит! Вот что значит человек развивается и ищет свой путь, впечатляющая работа. Конечно группе Би-2 отдельный респект!", - вот только некоторые из них.

Пока писалась эта заметка клип посмотрели больше 30 тысяч раз.

Видео: YouTube/oxxxymironofficial