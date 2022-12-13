Овечкин и Кросби победили в конкурсе на лучший буллит в Матче всех звезд НХЛ

Сын Овечкина забил шайбу в ворота Роберто Луонго.

Овечкин и Кросби победили в конкурсе на лучший буллит в Матче всех звезд от Национальной хоккейной лиги. Мероприятие состоялось на ледовой арене в городе Санрайзе. Российский нападающий и капитан столичной американской команды "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин совместно с канадским форвардом из "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби смогли выиграть титул в категории "самый эффектный буллит". Спортсмены провели номер вместе с сыном Овечкина по имени Сергей. Последнему удалось переиграть голкипера Роберто Луонго, приглашенного для участия во встрече. За указанный буллит Овечкин-старший, Овечкин-младший и Кросби получили 40 баллов, что подняло их на лидирующую позицию.

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Фото и видео: YouTube / vlad pergler