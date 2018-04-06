Отважное видео из Хабаровска: Мужчины спасли пса, который ушел под лед

В сети появилось видео спасения от очевидцев.

Трое неравнодушных прохожих спасли собаку, которая провалилась под лед в Хабаровске.

По соцсетям разлетелось видео из Хабаровска, на котором неравнодушные прохожие спасли тонущую собаку. Как стало известно, собака во время выгула побежала на лед за птицей. Во время приземления после прыжка тонкий лед не выдержал и проломился под лабрадором. Собака не смогла выбраться самостоятельно. На крики о помощи хозяйки трое мужчин бросились спасть псину, рискуя собственной жизнью. Они подползли осторожно по тонкому льду к собаке и вытянули ее из воды.

В социальных сетях люди очень одобрительно отзываются об участниках спасательной операции.

Накануне Piter.TV опубликовал видео о неравнодушных полицейских из Королёва, которые спасли растерзанную бездомными псинами собаку.

Видео: Telegram