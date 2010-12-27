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Отстранение российских спортсменов от Паралимпийских игр продлили
Сегодня, 18:37
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TretyakovaS
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Отстранение российских спортсменов от Паралимпийских игр продлили

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В среду, 6 сентября стало известно, что отстранение России от Паралимпийских игр продлили из-за проблемы допинга.

Как сообщает "Фонтанка", отстранение России от Паралимпийских игр продлили.

О решении продлить отстранение накануне объявил президент МПК Филип Крэйвен на конгрессе в Абу-Даби. Причиной решения стало невыполнение России следующих требований: восстановление Российского антидопингового агентства, которое на данный момент не признали на международной арене, а также признание выводов расследования проблемы допинга в российском спорте Ричарда Макларена.

Российским спортсменам разрешили выступать под нейтральным флагом, при условии, что они все-таки успеют пройти отбор.

Теги: новости россии , паралимпийские игры
Категории: Новости России

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