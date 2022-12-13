Отряд петербургских волонтёров спас кошку из Белоруссии

Животное упало с 12-ого этажа и провело неделю без пищи и воды в вентиляционной шахте.

Волонтёры поисково-спасательного отряда "Экстремум" из Северной столицы помогли белорусской кошке выбраться из вентиляционной шахты. О спасении животного телеканалу "Санкт-Петербург" рассказала одна из спасателей Татьяна Скородумова.

Кошку, которая упала с 12-ого этажа, пришлось вызволять из вентиляционной шахты. Она провела неделю без еды и воды. К счастью, животное не получило переломов. Однако петербургским спасателям пришлось отправиться в Беларусь по определённым причинам.

Дело в том, что необходимо специальное оборудование, камеры. Обычно, если нет камер, то люди пробивают стену на первом этаже, чтобы попасть в шахту и достать животное. Здесь на первом этаже квартира была нежилая. Вариантов других просто не было. Татьяна Скородумова, спасатель ПСО "Экстремум"

Фото: Pxhere