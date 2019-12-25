В Петербурге задержали компьютерного "мастера", обобравшего пенсионерку

За свои услуги мужчина взял 206 тысяч рублей.

Вечером 28 августа в полицию Василеостровского района обратилась 83-летняя петербурженка. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, в квартиру пенсионерки на Наличной улице нанес визит некий компьютерный мастер с высоким ценником на свою работу.

Неизвестный мужчина вошел в квартиру женщины под предлогом ремонта ноутбука и взял за свои услуги свыше 206 тысяч рублей. В полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве, парой дней позже на проспекте Энергетиков задержали хитрого компьютерщика. Им оказался 27-летний местный житель. Мужчина поместили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее мы писали, что банда лжемедиков продала пенсионеру массажные аппараты за 65 тысяч рублей.

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