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В Ваде под Нижним Новгородом десятки детей отравились газом в школе
Сегодня, 13:39
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MShaffter

В Ваде под Нижним Новгородом десятки детей отравились газом в школе

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На данный момент сообщается, что с жалобами на плохое самочувствие обратились 44 человека.

 

Сегодня, 25 ноября, в Нижегородской области во время школьных занятий дети и учителя отравились газом.

ЧП произошло в средней школе в Ваде. Во время уроков дети и взрослые почувствовали себя плохо из-за запаха газа. На данный момент сообщается о 44 пострадавших. Как сообщает ТАСС, причина плохого самочувствия из-за выброса одоранта на газораспределительной станции, которая находится в 1,5 километрах от учебного заведения.

Для справки: Одорант - вещество, которое добавляется к природному газу в предупредительных целях. В высоких концентрациях одоранты ядовиты.

Фото: Piter.TV

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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