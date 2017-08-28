Двухлетняя девочка попала в больницу Петербурга с отравлением психотропами

В Детской больнице №5 Петербурга врачи спасают девочку с признаками отравления психотропами. Обстоятельства инцидента выясняются.

В воскресенье, 27 августа, в детскую больницу имени Филатова поступила двухлетняя девочка. У пациентки диагностировали отравление психотропным препаратом. Пострадавшую привезли из квартиры на улице Валерия Гаврилина в 15.40.

Как девочка нашла лекартсва - пока остается загадкой. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое. Полиция Выборгского района заинтересовалась инцидентом. Проводится проверка, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Это не единственное ЧП с участием маленького ребенка за последние сутки. Ранее Piter.tv сообщал. что в Ломоносове мужчина в маске пытался похитить ребенка.