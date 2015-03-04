Отопление пропало в двух районах Петербурга из-за аварии

Она произошла на магистрали.

Частичное отключение отопления зафиксировано в Невском и Красногвардейском районах Санкт-Петербурга, а также в городе Кудрово Ленинградской области из-за аварии на тепломагистрали. Горячее водоснабжение в домах сохраняется.

В пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" сообщили, что подача тепла временно прекращена на части территорий Невского и Красногвардейского районов, а также в Кудрово. При этом горячая вода в жилые дома продолжает поступать.

По данным администрации Ленинградской области, восстановительные работы находятся на контроле областного штаба. Из-за аварии без отопления остались 79 многоквартирных домов в Кудрово. Повреждение произошло на тепломагистрали, расположенной на проспекте Большевиков, дом 30, на территории Санкт-Петербурга.

Аварийный участок трубопровода был введен в эксплуатацию в 1980 году. Работы по восстановлению теплоснабжения выполняет АО "Теплосеть Санкт-Петербурга". Плановый срок завершения ремонта установлен до 03:00 по московскому времени 18 декабря.

Теплоэнергетики завершили демонтаж поврежденного участка трубы. В рамках ремонта планируется заменить около шести метров тепломагистрали. На месте задействованы две ремонтные бригады, которые проводят подготовку к установке нового трубопровода.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)