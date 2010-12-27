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Отопительный сезон в Петербурге завершится 10 мая
Сегодня, 16:33
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alexandra08
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Отопительный сезон в Петербурге завершится 10 мая

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Теплоснабжение зданий прекратится ровно в 00:00 часов.

Отопительный сезон в Петербурге завершится 10 мая. Об этом 8 мая сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению города.

Теплоснабжение зданий прекратится ровно в 00:00 часов 10 мая. На периодическое протапливание в Петербурге перешли 4 мая. В последние годы Северная столица переходила  на периодическое отопление в одно и то же время.  К примеру, в  2015 году такой режим ввели  с 8 мая, в 2016-м – со 2 мая. Исключением стала весна 2014 года. Тогда регулярное отопление прекратили 23 апреля.  Весной 2017 года из-за холодной погоды режим периодического протапливания установили только 17 мая.

По информации одной из теплоснабжающих организаций Петербурга ,  самой ранней датой прекращения отопления за последние годы  стало 20 апреля  в 1999 и 2000 годах.

Фото: pixabay.com

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Категории: Новости СПб Картина дня

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