Теплоснабжение зданий прекратится ровно в 00:00 часов.

Отопительный сезон в Петербурге завершится 10 мая. Об этом 8 мая сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению города.

Теплоснабжение зданий прекратится ровно в 00:00 часов 10 мая. На периодическое протапливание в Петербурге перешли 4 мая. В последние годы Северная столица переходила на периодическое отопление в одно и то же время. К примеру, в 2015 году такой режим ввели с 8 мая, в 2016-м – со 2 мая. Исключением стала весна 2014 года. Тогда регулярное отопление прекратили 23 апреля. Весной 2017 года из-за холодной погоды режим периодического протапливания установили только 17 мая.

По информации одной из теплоснабжающих организаций Петербурга , самой ранней датой прекращения отопления за последние годы стало 20 апреля в 1999 и 2000 годах.

Фото: pixabay.com