Отлично потренировались: "Зенит" победил в товарищеском матче с "Ваккером"

Матч завершился со счетом 6:1.

Первый матч "Зенита" в межсезонье ознаменовался победой. Сине-бело-голубые завершили матч с "Ваккером" со счетом 6:1. Об этом пресс-служба ФК сообщает в официальном аккаунте.

Все! 6:1! Громим "Ваккер" в первом матче на сборах в Австрии! сказано в сообщении

В стартовом составе Сергея Семака были Бабурин, Иванович, Смольников, Маммана, Жирков, Мусаев, Нобоа, Ригони, Дриусси, Шатов, Азмун. Отметим, что голы Шатова стали первыми для петербуржцев. В ворота также забили: Ригони, Ерохин и Заболотный.

Отметим, что матч не обошелся без крови. Так, небольшую травму головы получил Ерохин.

Напомним, что сине-бело-голубые будут тренироваться до 29 июня и сыграют товарищеские матчи с "Левски" , "Гонведом" и "Црвеной Звездой"​.

Ранее мы сообщали о том, что футбольные клубы "Зенит" и "Уфа" поменяются домашними матчами.

Фото:фк зенит