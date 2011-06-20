Отличившимся в спецоперации на Украине росгвардейцам вручили государственные награды в Ленобласти

Награды отличившимся росгвардейцам вручил командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Алексей Воробьёв.

В Ленинградской области состоялась торжественная церемония вручения государственных наград росгвардейцам, отличившимся в ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.

В соответствии с Указом Президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в ходе СВО, медалями Жукова и Суворова награжден ряд росгвардейцев, также военнослужащим вручён нагрудный знак "Участник боевых действий".

Награды отличившимся росгвардейцам вручил командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Алексей Воробьёв.

Фото: пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии