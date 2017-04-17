Интимные фотографии футболиста Павла Мамаева и его жены слили в сеть

Алану Мамаеву шантажировали, но она отказалась заплатить деньги. Сейчас ее Instagram заблокирован.

После того, как за участие в драке, посадили в СИЗО Павла Мамаева, в адрес его жены Аланы стали приходить угрозы: неизвестный стал требовать деньги или он опубликуют видео интимного характера из их семейного архива. Ролик манипулятор предлагал купить любому за три тысячи долларов. Об этом сообщают российские СМИ.

Мамаева отнеслась к этому довольно спокойно и предупредила своих подписчиков в Instagram о том, что на нее вскоре может политься "грязь". Таким образом она открыто заявила, что шантажисту платить не намерена. В итоге ролик оказался в Сети

У меня взломали все: телефон, почту. Не понимаю, как так меня взломали?! Может, если бы мне объяснили, я бы понимала, как. Мне на почту приходят письма с угрозами. "У меня вся правда", — пишет кто-то мне. Я бы вам, конечно, много чего зачитала, но тут ненормативная лексика. Пусть этих людей найдут!" Алана Мамаева

На кадрах видно, как голый Мамаев стоит в ванной и бреется. Также в интернет попали и снимки того, как Алана снимает крупным плавном интимные места Мамаева. Пользователи, кстати, ничего криминального в этом не увидели. Адвокат Аланы Мамаевой пообещал, что не оставит так просто этого и найдет шантажиста.

Кто такая Алана Мамаева

Алана Мамаева (девичья фамилия - Хубецова) родилась 7 сентября 1989 года, по национальности она осетинка. В детстве она занималась гимнастикой, даже достигла некоторых высот, стала кандидатом в мастера спорта. Спортивную карьеру она решила не продолжать и после окончания школы отправилась в модельный бизнес. Есть слухи, конечно, ничем не подтверждённые, что в этот период Алана баловалась наркотиками. Первым мужем Аланы был кикбоксер Липовой, у них в браке родился сын. Вторым ее мужем и стал футболист Павел Мамаев, у них также родился малыш.

Instagram Аланы Мамаевой

Instagram Аланы теперь заблокирован и только благодаря ее фан-клубу удалось увидеть некоторые фото, которые она публиковала на своей странице. Модель, как и многие другие люди, публиковала в своем микроблоге семейные фото, фото с Павлом, кадры с профессиональных фотосессий и многое другое.

Фото: alana_mamaeva_fangroup/ Instagram; свободные источники