Павел Мамаев рассказал о своем отношении к медиафутболу

По словам экс-футболиста, ему пока не предлагали сыграть в медиафутболе.

Бывший полузащитник сборной России по футболу Павел Мамаев рассказал в интервью Piter.tv о своем отношении к медиафутболу.

Экс-футболист считает, что медиафутбол дает возможность огромному количеству людей заниматься спортом и участвовать в соревнованиях. Он подчеркнул, что там играют не только молодые, но и взрослые люди. По словам Мамаева, ему пока не предлагали сыграть в турнирах, которые проходят в рамках медиафутбола.

Напомним, Павел Мамаев является одним из участников шоу "Выжить в Самарканде. Игра сезонов", которое стартовало на телеканале ТНТ. Полное интервью с бывшим футболистом читайте здесь.

Ранее Павел Мамаев рассказал, что пошел учиться на тренера.

Фото: fckrasnodar.ru