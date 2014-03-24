В Выборге задержали открывшего стрельбу по сестрам у клуба

Задержанный уже был судим, в том числе за распространение наркотиков.

В Выборгском районе Ленобласти выясняются обстоятельства конфликта со стрельбой.

По данным источника Piter.TV, 28 августа около 7:50 в полицию позвонила 25-летняя жительница Выборга, которая сообщила о том, что около ночного клуба на улице Кривоносова неизвестный выстрелил из пистолета в сторону, где находилась она со своей сестрой.

На месте был задержан 31-летний безработный, в его отношении составили административный протокол о мелком хулиганстве. Также возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. Задержанный уже был судим, в том числе за распространение наркотиков.

На выходных в Красносельском районе задержали 55-летнего стрелка из Полежаевского парка.

Фото: Piter.tv