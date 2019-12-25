В Петербурге пройдет первый открытый молодежный фестиваль "Арктика. Известная и неизвестная"

Президент объявил 2022 год годом культурного наследия народов России.

В 16:00 в галерее "АртПРО" молодежного клуба "Непокоренных" на проспекте Непокоренных, 16к1, впервые пройдет открытый молодежный фестиваль "Арктика. Известная и неизвестная". Об этом сообщили в пресс-службе администрации Калининского района.

Напомним, президент Владимир Путин объявил 2022 год годом культурного наследия народов России. Участники познакомятся с многовековой полярной культурой арктического края.

На фестивале выступят фольклорные коллективы "Талбан" и "Дуораан", пройдет выставка молодых художников, членов Союза художников Санкт-Петербурга "Русский Cевер", а также презентация выставки материальной культуры народов республики Саха (Якутия) и фотовыставка "Красоты Якутии".

В 16:30 состоится награждение победителей и призеров конкурса художественных работ "Арктика. Известная и неизвестная".

Фото: Википедия