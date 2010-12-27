Открытие трассы М-11 "Москва — Петербург" отложили из-за раскопок

Дорогу откроют в сентябре 2019 года.

Открытие трассы М-11, соединяющей Москву и Петербург, отложили до сентября 2019 года из-за археологических раскопок. Об этом сообщил глава "Автодора" Сергей Кельбах.

Изначально, трассу планировали открыть весной следующего года. Однако сроки сдвинули неожиданные археологически находки на 663-м км строящейся магистрали.

Недавно ученые закончили работы на объекте и дали разрешение на дальнейшее строительство М-11. Всего было обнаружено порядка 400 столбовых и хозяйственных ям, в которых нашли различные фрагменты керамики, украшений и орудий труда.

Ранее мы писали, что петербуржец нашел старинные рельсы в здании 1835 года постройки.

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Фото: pixabay.com