Петербуржец нашел старинные рельсы в здании 1835 года постройки

Местному жителю объяснили, зачем при строительстве помещений использовались рельсы.

Петербуржец обнаружил в здании старинные рельсы. Находка была сделана во время проведения ремонта: владелец жилплощади разобрал полы и увидел нестандартный клад. Очевидец рассказал, что дом относится к 1835 году постройки. Как именно обнаружились данные конструкции в помещении - доподлинно неизвестно.

Местный житель отметил, что в последний раз дом восстанавливался только в 1891 году. Подрядчик исправлял проблемы с фасадом, внутренние комнаты не были затронуты.

Некоторые эксперты в социальных сетях предположили, что петербуржец также может найти дымоход в стене. Это бы оправдало появление рельс: они использовались в тех местах, в которых нужно было что-то подвесить на стену. Например, установить кирпичную печь. Установка объекта на рельсы позволила бы укрепить его.

У моего соседа сверху, на подобных рельсах была установлена чугунная ванна. А печи когда-то были в другом углу, одна над другой заявил один из комментаторов

Отметим, что рельсы до 1917 года регулярно применялись в вопросах строительства. На них устанавливались печи, лестницы, балконы и перекрытия.

Фото: Вконтакте