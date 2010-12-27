Открылась регистрация на "Зеленый марафон" Сбербанка: петербуржцы побегут в Парке 300-летия

Семейный праздник здорового образа жизни пройдет 27 мая. В Санкт-Петербурге эта дата совпадает с Днем города.

На сайте проекта "Зеленый марафон "Бегущие сердца" открылась процедура регистрации участников забега. В этом году спортивный праздник от Сбербанка пройдет в 54 городах России. Санкт-Петербург, по традиции, примет "Зеленый марафон" в Парке 300-летия в День города — 27 мая. Уже сейчас петербуржцы могут регистрироваться для участия в этом празднике спорта и здорового образа жизни. Участие в забеге является бесплатным: горожан приглашают приходить с семьями, друзьями и коллегами.

Кроме забега на 4.2 км петербуржцев ждут семейные мастер-классы и активности, батутные зоны и площадки с игровыми видами спорта. В рамках "Зеленого марафона" пройдет акция "Город ярких красок". Участники этого мероприятия смогут оставить цветные отпечатки рук на тематических панно с достопримечательностями Санкт-Петербурга. А главным социальным событием проекта станет сбор средств на строительство детской спортивной площадки в Парке 300-летия. Ее возведут и благоустроят Сбербанк и фонд развития детско-юношеского спорта Николая Валуева.

Внести свой вклад в доброе дело смогут все участники марафона: нужно только зарегистрироваться на сайте greenmarathon.ru и прийти на праздник. За каждого участника Сбербанк перечислит денежную сумму в Благотворительный фонда Николая Валуева.

Отметим, что "Зеленый марафон" от Сбербанка проходит в Санкт-Петербурге в 7 раз. На забег приходят семьи, представители частных компаний и городских организаций, а также сотрудники Северо-Западного банка Сбербанка России. Кроме взрослого забега организаторы всегда устраивают "марафон" на 420 метров для детей. Параллельно с Северной столицей "Зеленый марафон" пройдет в 54 городах России, а также в соседних Казахстане и Беларуси.

Посмотреть, как прошел "Зеленый марафон" в 2017 году можно в специальном репортаже Piter.TV.