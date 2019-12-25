Петербуржцам рассказали, кому можно отказаться от прививки "Спутник V"

Оказалось, что не все антитела способны защитить организм от инфекции. Чем выше уровень антител, тем больше можно рассчитывать на длительный иммунитет к заболеванию.

Специалист по иммунопрофилактике комитета по здравоохранению Петербурга Сусанна Харит рассказала жителям города, кому можно не делать прививку от коронавируса. По ее мнению, если результаты теста показывают пациенту положительный уровень антител, то от вакцины можно отказаться. Однако важно иметь в виду, что антитела не могут жить вечно. Об этом сообщили на портале "Петербургский дневник" 3 апреля.

Как отмечает врач, при вакцинации формируются два уровня защиты: антитела и клеточный. Второй уничтожает зараженные коронавирусом клетки и саму инфекцию. Чем выше уровень антител, тем больше можно рассчитывать на длительный иммунитет к заболеванию.

Ранее на Piter.tv сообщили, что более 900 коек для коронавирусных больных свободны в Петербурге. Сейчас для больных ковидом выделено 5 347 мест в стационарах.

Фото: Piter.tv