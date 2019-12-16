Только избавление от дискомфортных ощущений может улучшить самооценку человека.

Отказ от искреннего разговора разрушает уверенность в себе. Такое мнение высказал автор книг на тему межличностных отношений Олег Денисенко в разговоре со Sciencepop.

По его словам, при возникновении конфликта человек подсознательно боится, что его точку зрения не поймут или осудят. Денисенко отмечает, что при таком выборе человек стремится остаться в комфортном для себя состоянии.

Мало кто понимает, что таким образом человек себя только разрушает. Возможно, остаются целостны обстоятельства вокруг, но грани уверенности безостановочно рушатся. Олег Денисенко, автор книг на тему межличностных отношений

Он замечает, что только избавление от дискомфортных ощущений может улучшить самооценку человека, поэтому проблемные периоды во взаимоотношениях нужно "перетерпеть".

Денисенко отметил, что только здоровая самооценка позволит открыто выражать своё мнение.

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