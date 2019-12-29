Городской образовательный клуб рассказал петербуржцам о способах управления эмоциями

Психолог поделилась со слушателями простым упражнением, с помощью которого за 10 минут можно улучшить навыки владения эмоциональным интеллектом.

Гости образовательного городского проекта iD Club вместе с психологом Елизаветой Великодворской обсудили, что такое эмоции, зачем они нужны, можно ли ими управлять, как говорить о чувствах и как понять другого? Елизавета рассказала, что разобраться со своими эмоциями возможно, если развивать свое самосознание – работать с самооценкой и мотивировать себя к переменам, а также контролировать себя, адаптироваться к среде, быть гибким и открытым. Чтобы понять окружающих, нужно развивать эмпатию – интересоваться их состоянием и самочувствием, учитывать их потребности, а также воодушевлять и поддерживать в трудные минуты.

Специалист поделилась со слушателями простым упражнением, благодаря которому всего за 10 минут можно улучшить навыки владения эмоциональным интеллектом: необходимо выслушать рассказ собеседника, распознать ключевые эмоции, которые в нем присутствуют, рассказать о своих эмоциях, а в конце пересказать друг другу рассказ об эмоциях, стараясь не упустить ни одной. Таким образом можно проверить свою способность понимать других.

Кроме того, слушатели узнали, какие книги можно почитать тем, кто хочет углубиться в эту тему:

1. Дэниел Гоулман "Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем IQ";

2. Пол Экман "Психология эмоций";

3. Роберт Лихи "Терапия эмоциональных схем";

4. Д. Гринберг, К. Падески "Разум рулит настроением".

Образовательный городской клуб iD Club создан компанией Euroinvest Development для его клиентов и партнеров. Закрытые встречи проходят раз в месяц в центре Петербурга. Попасть туда можно по приглашению или выиграв билет в традиционном розыгрыше!