Отель "Эмеральд" продают за 3 млрд рублей

Владельцы отеля уже пытались продать свой бизнес в 2015 году.

Пятизвездочный отель "Эмеральд", который находится на Суворовском проспекте в Петербурге, пытаются продать на "Авито" за три миллиарда рублей.

Продажей отеля занимается фирма BroBrokers. Согласно финансовым показателям в описании, месячный оборот заведения около 60-80 миллионов рублей в месяц, это в сезон. В не сезон на 20-30 миллионов меньше. Расход в свою очереь составляет примерно 15-20 миллионов.

В 2015 году владельцы уже пытались продать отель, но своего покупателя они так и не нашли. На сегодняшний день они считают, что на рынке появились потенциальные инвесторы, поэтому шансов на успех больше.