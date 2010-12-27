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Отель "Эмеральд" продают за 3 млрд рублей
Сегодня, 12:48
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TretyakovaS

Отель "Эмеральд" продают за 3 млрд рублей

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Владельцы отеля уже пытались продать свой бизнес в 2015 году.

Пятизвездочный отель "Эмеральд", который находится на Суворовском проспекте в Петербурге, пытаются продать на "Авито" за три миллиарда рублей. 

Продажей отеля занимается фирма BroBrokers. Согласно финансовым показателям в описании,  месячный оборот заведения около 60-80 миллионов рублей в месяц, это в сезон. В не сезон на 20-30 миллионов меньше. Расход в свою очереь составляет примерно 15-20 миллионов. 

В 2015 году владельцы уже пытались продать отель, но своего покупателя они так и не нашли. На сегодняшний день они считают, что на рынке появились потенциальные инвесторы, поэтому шансов на успех больше. 

Теги: авито, новости петербурга, новости спб, отель эмеральд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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