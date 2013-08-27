Отец убитой аспирантки СПбГУ прокомментировал инцидент

Он не слышал плохого об убийце своей дочери.

Отец убитой доцентом СПбГУ Анастасии Ещенко заявил, что ни разу не слышал жалоб от дочери относительно поведения Олега Соколова. Об этом он рассказал "Комсомольской правде" 10 ноября. Мужчина добавил, что ни разу не видел подозреваемого лично, но много о нем слышал. Дочь никогда не говорила плохого о преподавателе.

Отметим, что отец 24-летней аспирантки работает полицейским, а ее брат - вратарь молодежной сборной России по футболу. накануне мать жертвы прибыла в Петербург из Краснодара.

По предварительной информации, убийство произошло 7 ноября. Спустя некоторое время Олег Соколов попытался скрыть совершенное в воде. Он вышел из дома с баулами, в которых находились останки девушки. Камера видеонаблюдения засняла момент, когда подозреваемый скинул в Мойку части тела свой аспирантки.

Ранее Piter.tv писал о том, что стали известны причины, по которым преподаватель СПбГУ Соколов жестоко убил девушку.

Фото и видео: Piter.tv

