В Невском районе раскрыли дело об убийстве 16-летней давности

Злоумышленник изнасиловал и до смерти избил 22-летнюю студентку, отказавшую ему в знакомстве.

Полицейские раскрыли дело об убийстве девушки на Вознесенском проспекте, которое произошло еще в 2005 году. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

В декабре прошлого года стражи порядка задержали мужчину, напавшего на 74-летнего пенсионера. По версии следствия, злоумышленник накинулся на дедушку, отобрал часы "Ракета" и ключи от квартиры, а затем избил. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ. В результате расследования выяснилось, что пенсионер стал не единственной жертвой 49-летнего дебошира. Экспертиза показала, что следы отпечатков пальцев подозреваемого совпадают со следами рук на пачке сигарет, которую нашли на месте убийства 16-летней давности.

В ходе расследования выяснилось, что в ноябре 2005 года злоумышленник напал на 22-летнюю девушку. В подъезде дома № 15 по Вознесенскому проспекту он избил и изнасиловал свою жертву. Студентка погибла на месте случившегося.

Ранее на Piter.tv сообщили, что суд наказал мужчину, который перестарался с оказанием медицинской помощи и убил своего знакомого.

Фото: Piter.tv