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Суд наказал мужчину, который перестарался с оказанием медицинской помощи и убил своего знакомого
Сегодня, 16:44
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Суд наказал мужчину, который перестарался с оказанием медицинской помощи и убил своего знакомого

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Подсудимого признали виновным по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Выборгский районный суд Петербурга вынес приговор Хамиду Рузметову, который хотел оказать медицинскую помощь мужчине, но причинил тяжкий вред здоровью. В итоге пострадавший скончался. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В ночь с 23 на 24 апреля 2021-го года Рузметов ударил М. по грудной клетке, а также лицу. М. потерял сознание вследствие употребления наркотиков. Специальными навыками и знаниями в области медицины Рузметов не обладал. 

Подсудимый признал свою вину, раскаялся и принес извинения родственнику погибшего. Суд назначил мужчине один год исправительных работ и удержание в доход государства 5% заработка ежемесячно. 

Фото: Piter.TV

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Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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