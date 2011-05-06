Суд наказал мужчину, который перестарался с оказанием медицинской помощи и убил своего знакомого

Подсудимого признали виновным по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Выборгский районный суд Петербурга вынес приговор Хамиду Рузметову, который хотел оказать медицинскую помощь мужчине, но причинил тяжкий вред здоровью. В итоге пострадавший скончался. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В ночь с 23 на 24 апреля 2021-го года Рузметов ударил М. по грудной клетке, а также лицу. М. потерял сознание вследствие употребления наркотиков. Специальными навыками и знаниями в области медицины Рузметов не обладал.

Подсудимый признал свою вину, раскаялся и принес извинения родственнику погибшего. Суд назначил мужчине один год исправительных работ и удержание в доход государства 5% заработка ежемесячно.

Фото: Piter.TV