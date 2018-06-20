Нурмагомедов-старший назвал бойца похожего на его сына

Специалист привел в пример олимпийского чемпиона по вольной борьбе.

Отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, Абдулманап Нурмагомедов, назвал журналистам бойца, который похож на его сына.

Американец мексиканского происхождения Сехудо (Генри Сехудо – прим. ред.). Он стал олимпийским чемпионом в 2008 году в Пекине, а в 2018 году он стал Чемпионом UFC. Я бы сказал, что ударная техника с борьбой у него такая же, как у Хабиба.

- Абдулманап Нурмагомедов

Специалист также отметил тяжелый путь, который Сехудо пришлось пройти на пути к чемпионству в UFC.

У него не было связей, был страх на равных конкурировать в ударной технике. Не было той выносливости, когда необходимо 25 минуть драться на равных. В UFC есть своя методика и специфика, и даже олимпийскому чемпиону потребовалось 10 лет, чтобы взять здесь титул.

- Абдулманап Нурмагомедов

Генри Сехудо является действующим чемпионом UFC в наилегчайшем весе. За свою карьеру он провел 16 боев, в которых одержал 14 побед. Ранее он занимался вольной борьбой и является олимпийским чемпионом, призёром розыгрыша Кубка мира, трёхкратным Панамериканским чемпионом, чемпионом Панамериканских игр.

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Видео: Piter.TV