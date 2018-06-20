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Нурмагомедов-старший: через насколько лет MMA станет олимпийским видом спорта

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Тренер чемпиона UFC рассказал, где MMA обошли Чемпионат мира по футболу и Олимпийские игры.

Отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, Абдулманап Нурмагомедов, считает, что через пару лет Смешанные боевые искусства (MMA) войдут в официальную программу олимпийских игр. Об этом он сообщил на пресс-конференции 18 апреля.

Я верю в это, потому что мы обошли по продажам платных трансляций Чемпионат Мира по футболу и Олимпийские игры. Мы продали рекордное количество билетов на бой Хабиба и Макгрегора. Оставить нас без внимания – просто несерьезно.
-  Абдулманап Нурмагомедов

Ранее Абдулманап Магомедович рассказал об условиях, на которых его сын продолжит выступления в UFC.
Видео: Piter.TV
 

Теги: mma, олимпийские игры, хабиб нурмагомедов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт,

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