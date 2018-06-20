Хабиб Нурмагомедов продолжит выступления в UFC на определенных условиях

Отец и тренер спортсмена рассказал о переговорах между бойком и UFC.

Отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, Абдулманап Нурмагомедов, озвучил условия, при которых его сын продолжит выступления в UFC. Об этом он сообщил на пресс-конференции 18 апреля.

Сейчас идут тяжелые переговоры. Хабиб говорит, что готов выйти 7 сентября (против Дастин Пуарье – прим. ред.) на защиту пояса. Этот бой станет главным за вечером. Но тогда, в тот же вечер должны выйти Зубайра Тухугов и Абубакар Нурмагомедов. Это люди, которые выступали с ним в одной команде. Они должны выступить, и он согласится драться. По-другому никак.

- Абдулманап Нурмагомедов

Напомним, что российские бойцы Зубайра Тухугов и Абубакар Нурмагомедов были официальны дисквалифицированы за массовую драку после боя Хабиба и Конора Макгрегора.

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