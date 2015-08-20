Отец 9-летней студентки МГУ устроил скандал в вузе

Мужчина написал заявление в полицию о незаконном удержании ребенка.

Отец 9-летней студентки факультета психологии Московского государственного университета (МГУ) Евгений Тепляков утроил скандал в вузе. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу факультета.

Инцидент произошел 21 декабря. Мужчина глазах у своей дочери пытался прорваться через охрану, чтобы "разобраться с преподавателями", которые, по его мнению, поставили незаслуженную оценку его ребенку по итогам сдачи экзамена. Кроме того, Теплякова не удовлетворила сама процедура проведения оценки знаний.

К сожалению, пришлось вызвать полицию, а преподавателей эвакуировать из факультета через запасной выход. из сообщения пресс-служба факультета психологии МГУ

По версии самого вуза, в какой-то момент экзамена юная студентка, расстроившись из-за неправильного ответа, выбежала из аудитории до того, как ей объявили результат. Отмечается, что комиссия ожидала дочь Теплякова для того, чтобы озвучить итоги, однако мужчина "устроил скандал".

В беседе с изданием "Известия" отец студентки заявил, что уже написал заявление в полицию о незаконном удержании ребенка, так как его дочь, считает он, "лишили свободы" на полтора часа.

В свою очередь психфак МГУ пообещал обеспечить комфортное обучение девочке.

Напомним, что москвичка сдавала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике в восемь лет. Ее зачислили в МГУ на факультет психологии. Она смогла поступить в вуз на платной основе.

Ранее Тепляков заявлял, что преподаватели угрожали отчислить его дочь.

Видео: Instagram/newsmsk_mo