Отец 9-летней студентки МГУ заявил, что преподаватели угрожали отчислить его дочь

Преподаватели не хотят идти на встречу самой молодой студентке вуза.

Отец 9-летней студентки МГУ Тепляков заявил, что преподаватели угрожали отчислить его дочь. Конкретные фамилии россиянин не стал приводить. Мужчина уточнил, что педагоги говорили о необходимости посещать занятия. Девочка якобы отказывалась содействовать в досрочном завершении учебы. Он отметил, что такая позиция поддержана "существенным числом" сотрудников высшего учебного учреждения.

К сожалению, очень многие преподаватели на текущий момент высказали такую позицию, что никакого вам не будет индивидуального подхода, ничего не будет. Вот есть лекции, а дальше нету времени, денег и вообще нафиг вы нам тут нужны. Евгений Тепляков

При этом официальная позиция университета заключается в том, что ситуацию со студенткой возможно решить и никто ее не отчислит.

Напомним, что москвичка сдавала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике в восемь лет. Сейчас она зачислена на занятия в МГУ на факультет психологии. Она смогла поступить в вуз на платной основе.

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