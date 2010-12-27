Отдыху быть: Минтруд продлил новогодние каникулы

Согласно новому проекту Министерство труда и социальной защиты России, новогодние каникулы продлятся 10 дней, а в первую неделю мая останется вовсе 2 рабочих дня. Это стало известно из документа опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Вечером, 20 июля на федеральном портале проектов нормативных правовых актов Минтруд опубликовал документ, в котором прописаны даты праздничных и выходных дней в 2019 году.

Согласно нормативному акту россияне будут отдыхать на новогодних праздниках с 30 декабря по 8 января. В День Защитника Отечества, традиционно 23 февраля, и на следующий день. В Междунарожный Женский день 8 и по 10 марта. На майских россияне отдыхают практически всю первую неделю месяца с 1 по 5 мая, а затем с 9 по 12 число. Также нерабочии дни- 12 июня и со 2 по 4 ноября.

Ранее мы писали о том, что Минтруд предлагает повысить прожиточный минимум на фоне подорожания продуктов.

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