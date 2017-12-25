Минтруд предлагает повысить прожиточный минимум на фоне подорожания продуктов

В первом квартале 2018 года стоимость продуктов в потребительской корзине возросла на 4%

Министерство труда и социальной защиты России предлагает увеличить прожиточный минимум параллельно с ростом цен на продукты в потребительской корзине на 4%. Соответствующий проект ведомственного приказа размещен на сайте нормативных актов.

"Величина прожиточного минимума за II квартал 2018 г. по сравнению с I кварталом 2018 г. увеличилась на душу населения и для трудоспособного населения на 4,0%, для пенсионеров - на 3,8%, для детей - на 4,3%" - текст пояснительной записки к документу

Соответственно, исходя из предложения министерства, во 2 квартале рассматривается повышение прожиточного населения на душу населения до 11280 рублей для трудоспособного населения , до 8583 рублей для пенсионеров и 10390 рублей для детей.

Также в пояснительной записке сказано, что повышение прожиточного минимума обусловлено ростом цен на продукты питания на 3,8%. В составе величины прожиточного минимума учлось и повышение цены на непродовольственные товары и услуги на 4,3%, так как те рассчитываются из минимального набора продуктов питания.

Отмечается, что утверждение приказа не понесет в себе дополнительных бюджетных ассигнований.

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