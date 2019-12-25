Отделение клиники СЗГМУ им. Мечникова нуждается в донорах всех групп крови

Доноров ждут 14-го июля в больнице Петра Великого.

В трансфузиологическом отделении клиники им. Петра Великого сообщили об острой нехватке доноров всех групп крови. Информация об этом появилась в группе "ВКонакте" "Фонд Доноров".

Дело в том, что основные доноры — студенты — отправились на заслуженный отдых после сдачи сессии.

К сожалению, в этот тёплый солнечный период не стало меньше аварий, несчастных случаев, и соответственно пострадавших от ожогов и травм, при тяжелых родах или при проведении сложных операций, больных онкологическими заболеваниями. говорится в сообщении.

Сдать кровь можно будет с 10:00 до 12:00 14-го июля по адресу Пискаревский, 47, пав.26, 1 этаж. Перед этим нужно оставить здесь свои контактные данные.

Фото: Piter.TV