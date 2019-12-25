Комитет по здравоохранению Петербурга ни о какой вспышке инфекции в НИИ имени Джанелидзе не сообщал.

Во вторник, 14 апреля, стало известно, что отделение кардиологии НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе опровергло закрытие на карантин. Об этом сообщает "Комсомольсткая правда".

Ранее в соцсетях неизвестный распространил информацию, что в НИИ вспышка коронавируса. По его данным, якобы 60 врачей сдали тест на COVID-19.

В НИИ отметили, что отделение работает в штатном режиме. Пока на карантин медучреждение не намерено закрываться. Кроме того, комитет по здравоохранению Петербурга ни о какой вспышке инфекции в НИИ имени Джанелидзе также не сообщал.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге растет количество заболевших, при этом изоляция все хуже.

Фото:НИИ скорой помощи Джанелидзе - отзывы Дженелидзе/вк