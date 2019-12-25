Во вторник, 14 апреля, стало известно, что отделение кардиологии НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе опровергло закрытие на карантин. Об этом сообщает "Комсомольсткая правда".
Ранее в соцсетях неизвестный распространил информацию, что в НИИ вспышка коронавируса. По его данным, якобы 60 врачей сдали тест на COVID-19.
В НИИ отметили, что отделение работает в штатном режиме. Пока на карантин медучреждение не намерено закрываться. Кроме того, комитет по здравоохранению Петербурга ни о какой вспышке инфекции в НИИ имени Джанелидзе также не сообщал.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге растет количество заболевших, при этом изоляция все хуже.
Фото:НИИ скорой помощи Джанелидзе - отзывы Дженелидзе/вк
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